'True Italian taste',tre giorni per conoscere i sapori d'Abruzzo

(ANSA) - PESCARA, 09 MAG - Al via questa mattina al PalaBecci del Marina di Pescara un tour esperienziale dell'Abruzzo. Per tre giorni, 20 buyer provenienti da Stati Uniti, Canada e Polonia conosceranno 81 aziende abruzzesi nel corso di 371 eventi. "True italian taste - Discovering Abruzzo" è organizzato da Assocamerestero - Associazione delle Camere di Commercio Italiane all'Estero in collaborazione con la Camera di Commercio Chieti-Pescara, la Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia, il Dipartimento agricoltura e con il coordinamento di Agenzia di Sviluppo. "È un'altra grande occasione con un progetto di grande collaborazione con le due Camere di commercio - ha detto l'assessore regionale alle Politiche Agricole Emanuele Imprudente - Un grande lavoro che stiamo portando avanti per far conoscere l'Abruzzo e portare il mondo in Abruzzo. Stiamo ponendo le basi affinché 'internazionalizzazione sia un'opportunità vera. Questi tre giorni saranno importanti per far conoscere i territori. In questa iniziativa c'e la sinergia fra enti, il coordinamento delle azioni, la promozione del territorio e il volano è la grande comunicazione che l'agrifood riesce a dare".

Lidia Marconi dell'Associazione delle Camere di Commercio Italiane all'Estero ha sottolineato che "iniziative come queste permettono agli operatori esteri di entrare direttamente in contatto con il territorio e quindi conoscere prodotto, territorio e qualità. Solo tramite una conoscenza diretta l'operatore può poi promuovere all'estero un prodotto. Questo evento è promosso dal ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in collaborazione con Assocamere Estero e le Camere di Commercio italiane all'Estero".

"Insieme all'assessorato regionale alle Politiche Agricole e alla Camera di Commercio Gran Sasso - ha aggiunto il presidente della Cciaa Chieti Pescara Gennaro Strever - stiamo gestendo questa operazione del nostro territorio verso Paesi interessati ai nostri prodotti. È un'occasione da cogliere e gestire con intelligenza per mettere in vetrina le nostre eccellenze, grazie anche a una migliore ricettività, in una regione che ha mare, montagne, riserve naturali e parchi da offrire".

“Il fenomeno dell’Italian Sounding gioca sulla poca conoscenza da parte del consumatore estero delle caratteristiche e dell’origine del prodotto italiano” – afferma Domenico Mauriello, Segretario Generale di Assocamerestero. “Poiché non è contraffazione, possiamo combattere questo fenomeno, in primo luogo, aumentando la consapevolezza all’estero della qualità dei nostri prodotti, aiutando le nostre aziende a realizzare una promozione e uno storytelling sempre più efficaci e, nel contempo, facendo conoscere ai buyers esteri realtà produttive originali e interessanti come quelle che sono presenti in questa manifestazione che fa parte proprio di True Italian Taste”.

Gli operatori saranno coinvolti per tre giorni in un tour esperenziale in Abruzzo tra eccellenze enogastronomiche e turistiche. "Siamo particolarmente curiosi di visitare questa regione ancora sconosciuta e cogliere le opportunità commerciali che derivano dall’export di pasta, sughi e sott’olii. L’Abruzzo è davvero una regione sorprendente e ricca di opportunità" dichiara Matteo Camaiani, buyer proveniente dal Canada.

