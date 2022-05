Pescara, allarme Fontanelle, Pettinari 'serve polizia h24'

(ANSA) - PESCARA, 07 MAG - Il consigliere regionale del M5S Domenico Pettinari torna a lanciare l'allarme sul problema sicurezza nel quartiere Fontanelle di Pescara dove nelle ultime settimane sono avvenuti, ha raccontato in conferenza stampa, episodi inquietanti. "Parliamo anche di gatti bruciati e ammazzati con petardi. Ci sono episodi davvero brutti, spaccio e occupazioni abusive che si ripetono da troppo tempo e oggi è arrivato il momento di dire basta. Aggressioni e violenze che avvengono tanto nelle periferie quando al centro e per questo - ha detto il vice presidente del Consiglio regionale abruzzese, esponente del M5S - questa è una battaglia che bisogna fare uniti, perché le bombe sociali esplodono in periferia e si spostano al centro. Parliamo di spaccio di droga giorno e notte all'interno di case popolari dove si pagano 15, 20, 30 euro al mese di affitto e dove persone perbene non hanno le case e sono in attesa perché l'abusivo le occupa case. Ma ci sono nelle abitazioni infiltrazioni d'acqua e fatiscenza. Per questo chiediamo delle postazioni h 24 delle forze di polizia come c'erano nel 2011, togliere le case a chi non ne ha diritto e mettere a posto quelle abitazioni per metterle a disposizione di chi ne ha diritto. Bisogna - ha concluso Pettinari - far applicare la legge 96/96 di Regione Abruzzo e procedere allo sfratto immediato degli abusivi con riassegnazione a chi ne ha diritto". (ANSA).