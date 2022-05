Ecomob, alla scoperta di piante, semi e misteri della natura

(ANSA) - PESCARA, 07 MAG - Domani terza e ultima giornata per la quinta edizione di Ecomob a Pescara. Nello stand della Regione Abruzzo saranno ospitati laboratori per bambini curati dagli uffici educazione ambientale del Parco nazionale della Maiella e del Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise (Pnalm) su semi e piante autoctone e misteri e meraviglie della natura.

Dalle 11 alle 12, a cura del Parco della Maiella, "Piacere, mi chiamo androsace!", lettura, storia e attività laboratoriale per famiglie con bambini di 6-12 anni. Dopo una breve introduzione sull'Androsace di Matilde, specie endemica dell'Appennino abruzzese, i partecipanti realizzeranno un oggetto da riportare a casa, imparando a conoscere meglio questa pianta, localizzata sulla Maiella oltre i 2400 metri, della cui conservazione, insieme ad altre 6 specie di interesse comunitario, si è occupato il progetto Life Floranet. Dalle 17 alle 18 il laboratorio 'Piantala!': introduzione su semi, piante e animali e sull'importanza di ridurre e riciclare materiali come la carta, poi i partecipanti realizzeranno le proprie "bombe di semi" partendo da materiale di recupero.

Con il Pnalm appuntamento dalle 12 alle 13: "Il lupo racconta 'cappuccetto rosso'", lettura della favola raccontata dal lupo.

Si analizzeranno modi di dire e leggende sul lupo dandone la spiegazione scientifica attraverso l'illustrazione della sua biologia ed etologia. Un laboratorio mirato a sfatare miti e leggende su questo bellissimo animale.

Secondo appuntamento con il Pnalm dalle 16 alle 17 "Orso chi sei": come trascorre l'inverno nel suo giaciglio, cosa mangia, come svezza i suoi cuccioli? Tutte le indicazioni per sapere cosa fare se capita di incontrare questo stupendo animale e per diventare 'Custode degli Orsi" per un giorno.

L'area di Ecomob ospita dalle 10 l'incontro dedicato a "L'Abruzzo energetico: rinnovabile e solidale", dibattito sulla transizione ecologica, mobilità sostenibile e Comunità energetiche, bioeconomia circolare, con un focus che lancia la nuova campagna di Legambiente "Parchi emissioni zero".

L'appuntamento è in piazza della Rinascita, apre i lavori il presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani. (ANSA).