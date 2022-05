Demolizione ex zuccherificio Chieti, stop traffico dalle 6

(ANSA) - CHIETI, 07 MAG - Domani, domenica 8 maggio, a Chieti Scalo si procederà alla demolizione attraverso esplosione controllata dell'ex zuccherificio in via Erasmo Piaggio di proprietà del Gruppo Toto. Le operazioni, eseguite dalla società Nitrex, si svolgeranno dalle 6 alle 9. "È sicuramente un avvenimento scenografico, ma la raccomandazione è di non andare a vederlo, perché gli aspetti inerenti sicurezza e incolumità sono rigidi e vanno rispettati - spiega il sindaco Diego Ferrara - Invitiamo automobilisti e pedoni a rispettare le prescrizioni che accompagnano questo sofisticato processo di demolizione, affinché avvenga senza intralci e rischi".

"Si tratta di un'attività tecnica - commenta la comandante della Pulizia municipale Donatella Di Giovanni - che avrà luogo a un orario scelto affinché sia minimo il traffico di pedoni e mezzi. La Polizia Municipale con le forze dell'ordine assicurerà informazioni e massima collaborazione. Chiediamo di non andare nelle attività commerciali fra le 6 e le 9".

Secondo il cronoprogramma della ditta Nitrex la detonazione avverrà alle 6.30 circa, pertanto la chiusura strade scatterà entro le 6, per finire a detonazione avvenuta e a bonifica delle strade effettuata. Durante le operazioni saranno interdette al traffico: Via Marvin Gelber da via E. Piaggio fino al RA12, via Piaggio da via Marvin Gelber alla rotonda di via Marcinelle.

Saranno impediti l'accesso e l'uscita dalle attività commerciali e ricettive presenti nelle strade sopra indicate (bar Ristofficina, Hotel Parco Paglia).

L'Anas provvederà alla chiusura del Raccordo Autostradale "Chieti-Pescara" tra il km 2,230 (svincolo Chieti Scalo-Zona industriale) e il Km 4,600 (Svincolo SS 81 - Piceno Aprutina) in entrambe le carreggiate. Per i mezzi provenienti da Pescara, in direzione Chieti sarà istituita l'uscita obbligatoria allo svincolo 3 (SS 81 - Piceno Aprutina) situato al km 4,600, il traffico sarà deviato su viabilità locale. Per i mezzi che provengono da Chieti in direzione Pescara, sarà istituita l'uscita obbligatoria allo svincolo 2 (Chieti Scalo-Zona industriale) situato al km 2,230, il traffico sarà deviato su viabilità locale. (ANSA).