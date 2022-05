Calcio: Serie C; Zauri, con la Feralpi niente calcoli

(ANSA) - PESCARA, 07 MAG - Il Pescara farà domani sera l'esordio nella fase nazionale dei play off promozione di serie C. All'Adriatico (ore 19), nella gara di andata i biancazzurri affronteranno la Feralpi Saló che nella stagione regolare aveva chiuso al terzo posto in classifica nel girone A. Per la squadra abruzzese sarebbe importante vincere per potersi poi giocare il ritorno giovedì a Saló (ore 20.30) con maggiori possibilità di superare il turno. Zauri dovrà fare a meno di D'Ursi squalificato e degli infortunati Drudi e Frascatore. Probabile impiego dal primo minuto di Illanes in difesa e Ferrari e Rauti in avanti. La società spera in una buona risposta di pubblico per una gara sulla carta non semplice per il Pescara. "Dobbiamo fare la nostra pertita per cercare di vincere, senza pensare che poi ci sarà il match di ritorno. L'atteggiamento - ha spiegato Luciano Zauri questa mattina in conferenza stampa - dovrà essere quello migliore e dunque più cattivi in avanti e più concreti anche nella fase di non possesso. Siamo pronti anche se affronteremo una squadra di rango, forte e organizzata e che ha giocato due gare in meno. Chiaramente abbiamo molti giocatori diffidati e nelle gambe già due partite ma non possiamo fare calcoli". (ANSA).