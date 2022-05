Tpl: sindacati soddisfatti per accordo con Tua

(ANSA) - PESCARA, 06 MAG - I sindacati esprimono soddisfazione per l'accordo sottoscritto nella tarda serata di ieri con la Tua. Dopo una serie di vertenze avviate da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal, con un tavolo negoziale impostato sul ripristino delle corrette relazioni industriali, si è riusciti a trovare un primo punto di accordo: uno dei punti principali della vertenza era quello del mancato riconoscimento del contratto aziendale ai nuovi assunti previsto in un recente bando di selezione per operatori si esercizio.

Dopo un lungo braccio di ferro - spiegano i sindacati in una nota - l'azienda ha ripensato il Piano Programma presentato in Regione Abruzzo con il riconoscimento di tutte le voci del Contratto Aziendale al personale neoassunto. Concordata anche la immediata attivazione delle procedure di trasformazione da part time a full time inizialmente degli Operatori di Esercizio assunti nella precedente selezione e successivamente del restante personale che costituiscono lo sblocco dei trasferimenti che permetterà al personale di riavvicinarsi dopo anni presso le residenze anagrafiche.

Inoltre - hanno spiegato Cgil, Cisl, Uil e Cisal, l'azienda erogherà al personale in servizio alla data di stipula dell'accordo "buoni benzina" per un importo di 200 euro ed un acconto di ulteriori 200 euro a titolo di acconto sul Premio di Risultato. Un'importante inversione di tendenza che ha visto l'azienda perdere 300 posti di lavoro negli ultimi due anni (l'ultimo concorso era del 2015), e una risposta occupazionale che dovrà necessariamente riportare anche qualità e garanzia dei servizi alla collettività abruzzese.

Si auspica che questo accordo costituisca l'inizio di un nuovo percorso fondato sul confronto che possa risolvere anche le vertenze territoriali ancora in essere, stante che sino a ieri il management di Tua spa era convinto di poter gestire d'autorità e senza confronto l'Azienda Regionale di Trasporto. È di ieri infine la notizia della sentenza del Tar Abruzzo che ha rigettato una serie di ricorsi di alcune società private contro TUA confermando la leggittimità dell'Affidamento in House Providing dei servizi di Tpl. (ANSA).