Imprese: holding di Dattoli acquisisce quote Greentech Laser

(ANSA) - PESCARA, 06 MAG - L'imprenditore pescarese Lorenzo Dattoli, già titolare della Carbotech e della Isomec, ha acquistato, tramite la Holding LD Invest srl, una partecipazione della Greentech Laser Manufactoring Spa, società di recente costituzione, con sede a Bologna, che produce macchine di pulizia e trattamento metalli con sistemi laser, di risonanza e di visione. Dispositivi che utilizzano un software con intelligenza artificiale e sono tecnologie green e Industria 4.0.

In particolare, lo scorso 12 aprile, è stata acquisita, da parte della Holding di Dattoli, una partecipazione di minoranza, 33% con possibilità di arrivare sino al 43%, nella GLM nel cui Board Dattoli è entrato a far parte. Nello sviluppo della complessa operazione di acquisizione, anche tramite l'emissione di Strumenti Finanziari Partecipativi (SPF) la LD Invest è stata affiancata dalla Deloitte Legal e dallo Studio Commerciale Di Michele di Pescara.

Con questa nuova acquisizione, prosegue lo sviluppo e la diversificazione della Holding guidata da Dattoli, 49 anni, peraltro di recente nominato presidente di Confindustria Teramo.

L'imprenditore nel 2009 aveva acquisito la Carbotech srl di Martinsicuro (Teramo), specializzata nella produzione di spazzole in grafite, metalgrafite ed elettrografite. La stessa, nel 2016, ha avviato una nuova società in Serbia, con capitale detenuto al 100% in partenariato con la multinazionale Johnson Elettric. Nel 2017, poi, la costituzione della LD Invest srl e nel 2020 l'acquisto dell'intere quote sociali della Isomec srl di Chieti, società operante nel campo della meccanica di precisione, di cui Dattoli è amministratore unico.

"In questi anni sono cresciuto molto come uomo e come imprenditore - afferma l'ingegnere - Gestire tre aziende, più l'impegno per Confindustria, richiede grande organizzazione, ma soprattutto pieno sostegno dai tuoi collaboratori. L'ultima nata della LD, la GLM appunto, si aggiunge alle altre aziende e sono certo che sarà anche questa un'importante sfida imprenditoriale". (ANSA).