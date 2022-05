'Ecomob expo city', il villaggio della cultura sostenibile

(ANSA) - PESCARA, 06 MAG - Inaugurata a Pescara la quinta edizione di Ecomob, primo grande evento del centro sud dedicato alla cultura ecosostenibile, ideato, organizzato e promosso da Ecolife A.p.s. per parlare di mobilità sostenibile, turismo attivo ed ecologia ambientale, con un villaggio allestito fra piazza della Rinascita e la spiaggia libera antistante la fontana monumento Nave di Cascella. Sono 45 gli espositori che hanno scelto Ecomob per promuovere bici muscolari, elettriche e cargo bike, monopattini, auto elettriche ed e-scooter. Tutti i mezzi possono essere testati nell'area dedicata: per le bici, si aggiunge la ciclabile del lungomare di Pescara.

Sabato 7 maggio alle 11, nello stand del Comune di Pescara, l'incontro "Ecosistema urbano e Pnrr" con gli assessori comunali Luigi Albore Mascia (Pescara), Carla Mannetti (L'Aquila) e Maurizio Verna (Teramo) insieme a Silvia Tauro, responsabile Legambiente Abruzzo. Nel programma della mattinata anche un focus con le aziende del settore, relativo alla mobilità e all'efficientamento energetico.

Ecomob 2022 ha il patrocinio di: ministero per la Transizione ecologica, Comune di Pescara, Regione Abruzzo, Camera di commercio, industria e artigianato di Chieti-Pescara, Anci Abruzzo, Confindustria Chieti-Pescara, Elettricità futura-Imprese elettriche italiane, Cna Abruzzo, Confimi industria, Confcommercio Pescara, Federalberghi, Balnearia servizi.

Partner tecnici sono Legambiente, Fiab, Motus, Vaielettrico, Federazione ciclistica italiana con il relativo Comitato regionale Abruzzo. I partner sono Plenitude + Be Charge, 'Gold sponsor' Helbiz, Mario De Cecco Dynamic workwear, Edimac macchine edili e stradali. (ANSA).