Consorzio industriale Valle Biferno,bilancio 2021 torna in utile

Torna in positivo il bilancio del Consorzio industriale "Valle Biferno". Lo annuncia il presidente, Roberto Di Pardo, sindaco di Petacciato, nel corso di una conferenza stampa nell'auditorium dell'area produttiva del Basso Molise alla quale hanno partecipato anche i sindaci di Campomarino, Guglionesi e San Giacomo degli Schiavoni, in provincia di Campobasso. In rappresentanza del Comune di Termoli, il consigliere comunale Vincenzo Aufiero. "E' stata risanata una perdita di 774.136 euro del 2020 per cui la positività economica complessiva conseguita - si legge sulla relazione del bilancio 2021 - è di 980.283 euro. E' il miglior dato negli ultimi 6 esercizi".

Nel corso dello scorso anno sono stati venduti lotti per ricavi pari a 555.135 euro che, secondo quanto dichiarato dall'Amministratore del Cosib, "rappresenta il miglior dato registrato dal 2008".

Attualmente nell'area industriale sono presenti 123 aziende.

Di Pardo, nella sua relazione, sottolinea la collaborazione con la Regione Molise che ha finanziato per 2 milioni di euro l'ammodernamento dell'impianto di depurazione presente nel Consorzio, con una capacità adatta a una città con 100 mila residenti. Il Comune di Campomarino ha già provveduto a effettuare interventi per l'allaccio del sistema fognario del paese all'impianto del Cosib e a breve sarà stipulata una convenzione. Anche l'Amministrazione comunale di Termoli utilizzerà tale depuratore.

Tra le nuove iniziative annunciate, il progetto in collaborazione con un ateneo italiano su ricerca e sviluppo.

"E' nostra intenzione - conclude Di Pardo - creare un incubatore di idee che coinvolga non solo il Basso Molise, ma anche il Basso Abruzzo. Pensiamo, ancora, di trasformare l'area industriale in una smart city".

Il consigliere comunale di Termoli Aufiero annuncia la realizzazione di una rotonda all'uscita del casello di Termoli dell'A14, sulla statale 87 per il miglioramento della viabilità.

