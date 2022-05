Caro bollette: aiuti a famiglie meno abbienti all'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 06 MAG - Contributi straordinari per il pagamento delle bollette di luce e gas saranno veicolati anche attraverso la Fraterna Tau che all'Aquila gestisce la mensa di Celestino, aperta ai meno abbienti. "In un momento di profonda incertezza - commenta Paolo Giorgi presidente della Fraterna Tau (mensa di Celestino), "vogliamo essere al fianco di chi è maggiormente in difficoltà con un contributo tangibile. Un sostegno a quanti già provati dalla crisi causata dall'emergenza sanitaria sono stati messi alle strette dalle conseguenze del conflitto in corso. Le anime che popolano questa città sono molteplici - aggiunge - dobbiamo cercare di dare voce a tutte, non dimenticandoci dei bisogni dei più poveri, spesso nascosti e messi in secondo piano. La povertà non si nasconde, ma si combatte con le buone azioni". Un'iniziativa portata avanti in collaborazione con la Fondazione Celestino V.

Per accedere al sostegno è necessario presentarsi allo sportello dedicato nella Sala polivalente del Movimento celestiniano, in via Raffaele Paolucci, lunedì 9 maggio e lunedì 16 maggio, dalle ore 15.30 alle 17.30, muniti di Isee valido per l'anno 2022 (non superiore a 9.360 euro), documento d'identità in corso di validità e bolletta (ancora in corso di validità).

Il fondo disporrà di un plafond mensile e pertanto le richieste verranno valutate dando precedenza a individui o nuclei con Isee inferiore e fino ad esaurimento risorse. Il servizio sarà riattivato tutti i mesi, dal mese di giugno lo sportello seguirà i seguenti orari di apertura: primo e secondo lunedì del mese sempre dalle 15.30 alle 17.30. Ogni mese sul sito del movimento celestiniano verrà prodotta la rendicontazione delle spese sostenute, tutelando in ogni caso la privacy dei richiedenti e delle donazioni ricevute. (ANSA).