Veglia Mariana Internazionale dei Giovani 2022 a S.Gabriele

(ANSA) - TERAMO, 05 MAG - Torna per il quinto anno consecutivo al Santuario di San Gabriele la Veglia Mariana Internazionale dei Giovani, l'evento che unisce nella preghiera del Santo Rosario i giovani di tutto il mondo: l'appuntamento è per sabato 7 maggio alle 16. In questa edizione saranno collegati in diretta ragazze e ragazzi da Albania, Gran Bretagna, Madagascar, Messico e Sri Lanka, con un particolare saluto iniziale dalla comunità di Uzhorod in Ucraina.

La veglia sarà presieduta nel santuario passionista da monsignor Vincenzo Zani, segretario della Congregazione per l'Educazione Cattolica della Santa Sede. L'evento giunge quest'anno a conclusione di un lungo cammino con e per gli adolescenti, fatto di momenti di formazione, pellegrinaggio e preghiera. "I giovani - dichiara il promotore dell'iniziativa il vescovo di Teramo-Atri, monsignor Lorenzo Leuzzi - sono chiamati a testimoniare ai propri coetanei la presenza del Risorto, capace di orientare la loro vita personale e comunitaria. La dimensione internazionale della veglia è un grande dono per tutta la Chiesa e la società contemporanea alla ricerca di vie nuove per costruire la pace".

L'evento potrà essere seguito in diretta dalle 16 sul canale YouTube 'Diocesi di Teramo-Atri', sui canali Facebook 'Chiesa di Teramo-Atri' e 'Santuario di S. Gabriele dell'Addolorata'; sulle emittenti Tv6 (canale 13), SuperJ (canale 16), Vera Tv (canale 79 per l'Abruzzo e 11 per le Marche) e R115 (canale 99); e sulle web tv rpiunews.it, certastampa.it ed ekuonews.it. (ANSA).