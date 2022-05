A24/A25: sindaci, su pedaggi mezzo risultato, amareggiati

(ANSA) - PESCARA, 05 MAG - I sindaci e gli amministratori di Lazio e Abruzzo "impegnati nella lotta contro il "caro-pedaggi" e per la sicurezza della A24/A25, esprimono poca soddisfazione per l'ennesimo blocco delle tariffe fino al 31 dicembre 2022. In una nota congiunta si afferma che è una "ennesima proroga che non appaga e lascia amareggiati i sindaci e gli amministratori di Lazio e Abruzzo che, pur ritenendo necessario dare fiducia all'attuale ministro, cosa già fatta con i suoi predecessori, pretendono soluzioni definitive sul caro-pedaggi e sulla sicurezza".

I sindaci parlano di "ennesimo mezzo risultato" pur prendendo atto della mancanza di una soluzione definitiva al problema, non fosse altro per il rispetto dovuto alle migliaia di cittadini che non arrivano a fine mese, confidando ancora nelle istituzioni, nel ministro che chiede tempo per far lavorare i commissari, non mollano e continuano a mettere in campo tutte le iniziative necessarie affinché il tempo concesso dall'ulteriore proroga sia utilizzato per chiudere questa annosa vicenda.In attesa di migliori novità, i sindaci e gli amministratori, decisi più che mai a proseguire con la loro battaglia". (ANSA).