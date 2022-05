A24-A25:Sdp,bene no a Pef ma piano sicurezza ancora bloccato

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - "Bene la bocciatura da parte del CIPESS della ipotesi di piano economico finanziario imposto dal Concedente, cioè dal Mims. Senza Pef i lavori di messa in sicurezza rimangono però nuovamente bloccati e si ripetono incidenti causati da attraversamenti della fauna selvatica".

Così Riccardo Mollo, amministratore delegato di Strada dei Parchi, concessionaria delle autostrade laziali ed abruzzesi A24 e A25 al termine della riunione del Comitato Interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) che aveva in programma l'esame della versione di Pef, cosiddetto a zero investimenti, che avrebbe causato un maxi aumento del 370% della tariffa entro il 2030, anno di scadenza della concessione. Il nuovo Pef manca dal 2014 e la questione insieme alla messa in sicurezza, al caro pedaggi e alle misure di contenimento della invasione della fauna selvatica, sono state ieri al centro dell'audizione alla Camera dei Deputati del ministro per le Infrastrutture e la Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, e del successivo dibattito parlamentare.

"La scontata bocciatura di oggi da parte del CIPESS del PEF 'a zero investimenti', predisposto su indicazioni del Commissario ad acta e del DIPE, con i conseguenti aumenti insostenibili per l'utenza, rappresenta una buona notizia ma lascia nuovamente irrisolti i gravi problemi denunciati da anni da Strada dei Parchi - spiega ancora Mollo - La decisione del Ministero di rinviare al 31 dicembre gli adeguamenti tariffari, facendo seguito al blocco degli aumenti dal 1° gennaio al 30 giugno da noi voluta e con costi a nostro carico, da un lato allunga i tempi della trattativa sul futuro di A24 e A25 imposto dal Governo, nonostante vi siano ben 3 Commissari da anni al lavoro, ma dall'altro non affronta minimamente le emergenze del presente che ricordano a tutti come il tempo sia già scaduto". (ANSA).