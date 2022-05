Ferrovie: Trenitalia, consegnati altri 2 treni Pop

(ANSA) - PESCARA, 04 MAG - Consegnati oggi da Trenitalia (Gruppo FS Italiane) altri due treni Pop, che portano a 13 i treni di ultima generazione in circolazione sulle linee abruzzesi.

I due treni rientrano nei piani di investimento sottoscritti tra Regione Abruzzo e Trenitalia, che prevedono l'acquisto di nuovi treni per oltre 27 milioni di euro.

Ulteriori nuovi convogli di ultima generazione potranno arrivare sulle linee abruzzesi grazie agli investimenti previsti con il rinnovo del Contratto di Servizio tra Regione Abruzzo - committente e programmatore dei servizi regionali - e Trenitalia, in corso di definizione.

I due nuovi Pop - che circoleranno già da oggi tra Pescara e Teramo, Pescara e Termoli e tra Pescara e Sulmona - si aggiungono ai 5 Jazz, ai 4 Swing e ai 2 Pop già consegnati, abbassando ulteriormente l'età media della flotta regionale da 21 a 12 anni. (ANSA).