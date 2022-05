Agrifood sostenibile, 29 buyer Arabia Saudita in Abruzzo

(ANSA) - L'AQUILA, 04 MAG - "L'interesse e la curiosità suscitati dall'agrifood sostenibile abruzzese presentato nella vetrina mondiale all'Expo di Dubai, in combinazione e stretta connessione con le bellezze del territorio, diventano realtà concreta": 29 importanti buyer dell'Arabia Saudita sbarcheranno in Abruzzo il 9 e il 10 maggio prossimi ospiti della Regione Abruzzo, per mano dell'Agenzia regionale per le attività produttive (Arap) che già aveva gestito le positive missioni nella metropoli emiratina e a Bruxelles. In particolare, gli operatori economici "punti di riferimento di vasti mercati del mondo arabo" arriveranno a Pescara direttamente dal Cibus di Parma: saranno ricevuti dalle istituzioni abruzzesi, ma soprattutto saranno per due giorni in tour per conoscere le aziende abruzzesi, le loro produzioni, e le eccellenze enogastronomiche regionali: l'Arap, in questo caso braccio operativo dell'Assessorato regionale all'Agricoltura, ha promosso incontri di networking e B2B con le imprese abruzzesi, visite guidate in azienda e nei siti produttivi, con eventi mirati a favorire l'incontro della domanda con l'offerta.

"L'evento - spiega Emanuele Imprudente, vice presidente della Giunta regionale con delega all'Agricoltura - rientra nell'efficace progetto di internazionalizzazione 'Abruzzo sostenibile nell'Agrifood', avviato con successo nei mesi scorsi e che ha avuto il suggello con le missioni 'Expo Dubai 2020' e nella capitale belga curate da Arap, quale soggetto attuatore della Regione Abruzzo. Gli influenti buyer arriveranno in Abruzzo per toccare con mano il mondo agricolo di eccellenze e per vedere dal vivo bellezze ambientali, storiche e culturali di assoluto valore e prestigio. È la prova che il piano di internazionalizzazione delle imprese prosegue con buoni risultati e con possibilità reali di allargare orizzonti e fatturato in un momento in cui le imprese, per la pandemia e le ripercussioni della guerra, stanno soffrendo moltissimo", conclude Imprudente. (ANSA).