A24-A25, caro pedaggi, sindaci a Roma, incontri alla Camera

(ANSA) - L'AQUILA, 04 MAG - Dopo i recenti presidi lungo molti caselli delle autostrade A24 e A25, tornano a far sentire la loro voce sindaci e amministratori di Lazio e Abruzzo impegnati nella battaglia contro il "caro pedaggi", che scatterebbe dal primo luglio prossimo con un aumento del 34%, e per la sicurezza delle due arterie considerate strategiche in base alla legge di stabilità 2012, per questo bisognose di un mega piano di messa in sicurezza bloccato da anni: in una nota i sindaci sottolineano di essere "intenzionati più che mai a far sentire la loro voce e a tutelare i propri territori, intensificando la loro attività" per arrivare a una soluzione definitiva della questione, visto che dal 2015 si assiste al congelamento temporaneo delle tariffe.

Oggi una ventina di sindaci e amministratori saranno a Roma per essere ricevuti alla Camera dei deputati, alle 10 da Fratelli d'Italia e, nel pomeriggio, dai gruppi Pd, Italia Viva, M5s, Art.1-Leu, Lega e Forza Italia.

Gli incontri si svolgono nel giorno in cui, alle 16, è prevista l'audizione alla Camera del ministro per le Infrastrutture e la Mobilità sostenibili (Mims), Enrico Giovannini, in seguito all'istanza del capogruppo di Fdi, Francesco Lollobrigida. Il 5 maggio alle 15,30, nella sede del Mims, il ministro Giovannini riceverà il senatore abruzzese del Pd Luciano D'Alfonso, già presidente della Regione Abruzzo, e una delegazione di due Comuni di Abruzzo e Lazio, Velia Nazzarro, sindaco di Carsoli, e Gianni Innocenti, assessore di Tivoli.

Le delegazioni degli amministratori di Lazio e Abruzzo saranno così composte: Abruzzo: Velia Nazzarro (Carsoli), Settimio Santilli (Celano), Alfonsino Scamolla (Pescina), Marianna Scoccia (Prezza), Ersilia Lancia (L'Aquila), Michela Tatarelli (Ovindoli), Bellisario Carosi (Cagnano Amiterno), Antonio Vermut (Cocullo). Lazio: Massimiliano Valente (Agosta), Gina Panci (Commissaria), Alessandro Palombi (Palombara), Riccardo Nini (Ascrea), Domenico Petrini (Subiaco), Angelo Moreschini (Castel Madama), Mattia Folgori (Roviano), Massimiliano Liani (Cineto Romano). In rappresentanza degli autotrasportatori sarà presente: Cna Fita Abruzzo Pierluigi Facchinetti. (ANSA).