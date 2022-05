Tedx L'Aquila raddoppia, appuntamento 21-22 maggio

(ANSA) - L'AQUILA, 03 MAG - Cultura, innovazione, cambiamento, divulgazione scientifica e tecnologica. Questo è Technology Entertainment Design, il format meglio conosciuto con la sigla Tedx, diventato famoso in tutto il mondo grazie alle conferenze dal vivo di personaggi di spicco della cultura internazionale. Su questa ispirazione, TedxL'Aquila che torna all'Auditorium del Parco il 21 e il 22 maggio, si propone come un punto di incontro "per idee innovative e storie straordinarie".

Nella sua prima edizione, lo scorso anno, tredici speaker provenienti da tutta Italia hanno avuto la possibilità di raccontare il loro punto di vista sul tema del "contatto". Tra gli ospiti c'era anche la vincitrice di XFactor 2020, Casadilego.

Il tema di quest'anno è "Limiti". "Siamo convinti - spiegano - che oltre ad essere un argomento interessante e di stretta attualità, si presti ad essere declinato su una vasta area di tematiche e che quindi possa trovare terreno fertile su moltissime storie, professioni, campi di attività e riflessioni".

L'appuntamento parte sabato 21 maggio, dalle 15 per un programma che, grazie all'Xperience Village allestito nel Parco del Castello, abbraccerà anche la giornata di domenica. Mentre la conferenza Tedx è aperta solo ad un centinaio di ospiti, come da regolamento ufficiale, il villaggio sarà accessibile da tutti i cittadini, che potranno vivere l'evento da vicino anche senza assistere agli interventi.

La lista degli ospiti confermati viene aggiornata regolarmente sul portale dedicato www.tedxlaquila.com. Tra i confermati, Filippo Totani (Astro Filo), divulgatore scientifico e youtuber, Ainé, cantante, musicista, polistrumentista e produttore, Antonio Ziantoni, giovane chef stellato. Madrina dell'edizione sarà Nicoletta Romanazzi, mental coach di molti sportivi, tra cui il campione olimpico Marcell Jacobs. Sabato 14 maggio sarà in città per un evento inaugurale. (ANSA).