Liberato Aceto nuovo Direttore Chirurgia oncologica di Chieti

(ANSA) - CHIETI, 03 MAG - Liberato Aceto è il nuovo Direttore dell'Unità operativa complessa di Chirurgia generale oncologica dell'ospedale di Chieti. E' stato nominato con delibera del Direttore generale che lo ha scelto nell'ambito della terna di nomi scaturita a conclusione del concorso bandito dalla Asl.

L'incarico, che decorrerà dopo la firma del contratto, avrà la durata di 5 anni.

Il professionista ha acquisito due specializzazioni, in Chirurgia generale e Vascolare, ed è membro della Società Italiana di Chirurgia dell'obesità e delle malattie metaboliche.

Ha svolto la sua attività presso importanti strutture sanitarie e dal 1993 presta servizio all'ospedale di Chieti, dove ha diretto l'Unità operativa semplice a valenza dipartimentale di Chirurgia dell'obesità ed endocrina, mentre in precedenza era stato responsabile della Chirurgia bariatrica. In qualità di relatore partecipa abitualmente a congressi e meeting nazionali e internazionali, e ritiene la formazione continua elemento essenziale e imprescindibile in medicina.

Proprio in virtù dell'aggiornamento costante, Aceto ha incrementato il proprio percorso di studi perfezionandosi in Flebologia, Laparoscopia, Chirurgia pancreatica e Bariatrica. Ha anche partecipato a diversi progetti di ricerca, pubblicati su importanti riviste scientifiche. (ANSA).