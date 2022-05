Addizionali Irap e Irpef: Cgil chiede tavolo a Regione

(ANSA) - PESCARA, 03 MAG - Anche i sindacati oltre alle associazioni datoriali e di categoria, si rivolgono alla Regione per chiedere lo stop alle addizionali su Irperf e Irap.

"Le addizionali - ha detto il segretario interregionale Cgil Abruzzo-Molise Carmine Ranieri - devono essere tolte perché erano state finalizzate, dopo un accordo con la Regione Abruzzo, per finanziare le quote dei mutui che erano stati contratti per le cartolarizzazioni. Le rate del mutuo sono scadute e quindi questi soldi devono andare ora nelle tasche dei cittadini, dei lavoratori e dei pensionati. Stiamo parlando di un gettito tra Irpef e Irap di oltre 110 milioni di euro di cui il 65% viene proprio dal gettito Irap e quindi sono circa 70 i milioni di euro che vengono tolti dalle tasche dei cittadini. Queste addizionali devono essere messe quando servono per finanziare servizi essenziali quali ad esempio la sanità ma poi devono essere restituiti quando non c'è più la necessità".

Ranieri si è poi rivolto alla Regione Abruzzo: "Chiediamo alla Regione - ha aggiunto il segretario Cgil Abruzzo-Molise - di aprire un tavolo e un confronto con le parto sociali su tutta quella che è la partita della leva fiscale e della fiscalità perché non si può assistere come accaduto nell'ultimo bilancio di previsione veder dare risorse e soldi ad associazioni varie senza tra l'altro nessun bando pubblico e parliamo di soldi prelevati dalle tasche dei cittadini". (ANSA).