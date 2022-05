A24-A25, Fabris, Governo dia soluzioni su sicurezza e tariffe

(ANSA) - L'AQUILA, 03 MAG - "Ci preoccupa molto il fatto che il tema della sicurezza continui ad essere affrontato con un grave ritardo, speriamo che domani il Governo, nell'audizione del ministro Giovannini, possa indicarci una via certa e spedita per il futuro dell'autostrada". Così Mauro Fabris, vice presidente di Strada dei Parchi, concessionaria delle autostrade A24 e A25, alla viglia dell'audizione alla Camera dei Deputati del ministro per le Infrastrutture e la Mobilità sostenibili (Mims), Enrico Giovannini, prevista domani alle 16, che su richiesta del capogruppo di Fdi, Francesco Lollobrigida, è chiamato a riferire sulle intenzioni del governo sul futuro della gestione. "Abbiamo dimostrato nel tempo di essere disponibili a risolvere le situazioni in maniera condivisa - spiega ancora Fabris - Ci preoccupa il fatto che il Governo, come succede da anni, bloccherà con un decreto l'aumento dei pedaggi, senza porsi il problema che alla fine questo congelamento qualcuno dovrà pagarlo. Sarebbe invece auspicabile che le questioni sul tappeto, a partire dalle tariffe e dalla messa in sicurezza, si chiarissero una volta per tutte. Siamo contrari a soluzioni temporanee, come spiegato più volte". Domani a Roma una folta delegazione di sindaci di Lazio e Abruzzo sarà ricevuta dalle forze politiche, il 5 dal ministro Giovannini. (ANSA).