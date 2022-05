Giro d'Italia, Pescara cinema, incontri e shopping in rosa

(ANSA) - PESCARA, 02 MAG - Gli eventi di avvicinamento al Giro d'italia a Pescara propongono due settimane di eventi. Si parte da venerdì 6 maggio alle ore 10 con il Cinema in rosa per le scuole, nel Media Museum di Pescara, con la proiezione del film "Il camoscio e il borraccino" di Gianluca Arcopinto e la presentazione del libro "Vito Taccone, il camoscio d'Abruzzo" dello scrittore giornalista Federico Falcone, edito da Radici di Gianluca Salustri. Nel pomeriggio dalle 17 incontro con il film e il libro per la cittadinanza.

Sabato 7 maggio ore 10 la presentazione del libro "A colpi di pedale", scritto da Paolo Reineri ed edito dall'Editrice Ave (casa editrice dell'Azione cattolica italiana), sulla storia di Gino Bartali con il collegamento Gioia nipote di Bartali, nella sala Sala Consiliare del Comune di Pescara. La presentazione del libro è a cura dell'Azione Cattolica.

Domenica 8 maggio ore 17 la Pedalata in rosa. Una ciclopasseggiata sul lungofiume di 10 km a partire dalla Madonnina, andata e ritorno. La giornata è organizzata dalla Uisp. Sono attese circa 400 presenze tra famiglie e bambini. Ai primi 200 iscritti sarà data da borsa giro d'Italia, maglietta e braccialetto.

Giovedì 12 maggio concerto Maria Gabriella Castiglione all'Aurum. Nell'ambito della giornata ci sarà il dibattito sulla ricerca e malattia alla presenza di donne dello sport per affrontare problemi di salute. Lunedì 16 maggio ore10.30 incontro nell'ambito Cinema in Rosa con dibattito per tutti i cittadini al Circus. Un incontro con Marco Scarponi della Fondazione Michele Scarponi, alla presenza delle associazioni sportive abruzzesi. Sarà poi proiettato il docufilm "Piede a terra" e sarà presentato il libro "Una vita alla Scarponi". I commercianti si stanno organizzando per lo shopping in rosa e nell'ambito del Contest fotografico delle Vetrine in rosa, il drink, il piatto e selfie in rosa. Il sito del Comune di Pescara si è tinto di rosa con una sezione dedicata al Giro d'italia.

