Via Verde, a Vasto nuovi pali luce in parcheggio piazza Fiume

(ANSA) - VASTO, 30 APR - "Sono stati installati e verranno accesi la prossima settimana a Vasto Marina i nuovi 21 punti di illuminazione posizionati lungo la Via Verde nel tratto ricadente nel parcheggio dell'ex stazione ferroviaria di piazza Fiume". Lo annuncia il presidente della Provincia di Chieti e sindaco di Vasto Francesco Menna, aggiungendo che si procederà anche alla pulizia e alla bonifica dell'area, all'apertura dei bagni pubblici e all'installazione di una nuova fontana.

"Illuminare la pista ciclopedonale mettendo in sicurezza anche il parcheggio dell'ex stazione e restituire decoro a un'area molto frequentata soprattutto nel periodo estivo, era quanto necessario fare.

"In merito alle vecchie stazioni e ai compendi ferroviari - prosegue - è in corso il tavolo tecnico con Ferrovie dello Stato il cui iter dovrebbe concludersi a breve per arrivare ad acquisire tali beni e da dare seguito a quell'importante processo di completamento della Via Verde Costa dei Trabocchi che diventerà il grande attrattore turistico, culturale, sociale e gastronomico d'Abruzzo" conclude Menna il quale ribadisce che le tre criticità presenti lungo la Via Verde Costa dei Trabocchi, nei tratti della zona industriale di Vasto, di località Lago Dragoni di Torino di Sangro e della variante di Casalbordino, saranno affrontate e risolte con l'inserimento, nel PNRR regionale, di 5 milioni di euro. (ANSA).