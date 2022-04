'Sottocosta', torna salone nautica al Porto Turistico di Pescara

(ANSA) - PESCARA, 30 APR - Pescara si prepara all'ottava edizione di 'Sottocosta', salone della nautica, del natante e della pesca, dal 20 al 22 maggio, coordinato dalla Camera di Commercio Chieti Pescara con il supporto di Marina di Pescara e Assonautica Pescara. Novità di quest'anno, il patrocinio di Confindustria Nautica italiana che, dichiara il presidente dell'associazione di categoria Saverio Cecchi, "è sempre attenta a valorizzare iniziative che rappresentano un'opportunità per le potenzialità di sviluppo che le regioni hanno nell'economia del mare". "Siamo partiti come un piccolo salone - commenta il presidente dell'ente camerale Gennaro Strever - Adesso siamo uno dei pochi del Centro Sud Italia. Con la ripresa dei mercati e il diffondersi della cultura del turismo nautico ci aspettiamo un'edizione in grado di ridare slancio a questo settore". In programma una gara della 4/a tappa del Campionato Italiano SUP RACE 2022, targata Federcanoe Fick, valida per la selezione del team Italia che disputerà il mondiale di SUP in Polonia a settembre.

"Tra i pochi lasciti positivi del difficile recente periodo c'è l'opportunità di pensare a nuovi approcci - sottolinea il presidente del Porto Turistico Carmine Salce - Anche per Sottocosta abbiamo voluto cambiare passo. Il patrocinio di Confindustria Nautica, che si aggiunge ad Assonat e Assonautica Italiana, significa entrare nel prestigioso circuito degli eventi nazionali di riferimento per il settore ed essere collegati con il Salone Nautico di Genova." Il primo giorno presentazione dello studio di InforMare, azienda speciale della Camera di Commercio di Frosinone Latina, poi un focus sulla blue economy abruzzese a cura dell'Azienda speciale dei porti di Ortona e Vasto della Camera di Commercio Chieti Pescara.

"Assonautica ha sempre creduto nell'importanza di Sottocosta come momento di promozione e sviluppo del settore e sostegno agli operatori della nautica da diporto e del turismo nautico - osserva il presidente Assonautica Pescara Francesco Di Filippo - Il patrocinio di Confindustria Nautica pone le basi per il definitivo sviluppo della manifestazione e l'affermazione come momento di riferimento dell'intero Medio Adriatico". (ANSA).