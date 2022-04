Rito dei Serpari, otto treni straordinari per Cocullo

(ANSA) - COCULLO, 30 APR - Torna domani, domenica 1° maggio, il "Rito dei Serpari" di Cocullo (L'Aquila), tradizionale e suggestivo appuntamento previsto in occasione della festa di San Domenico. Per facilitare la mobilità dei visitatori, Trenitalia (Gruppo FS Italiane), in accordo con la Regione Abruzzo, committente del servizio, potenzierà l'offerta con 8 treni straordinari sulla linea Avezzano-Sulmona. Nella stessa giornata è prevista una fermata straordinaria a Cocullo ad altri tre treni ordinari. Complessivamente saranno oltre 3.000 i posti a sedere a disposizione di chi vorrà arrivare e ripartire da Cocullo con i treni regionali. (ANSA).