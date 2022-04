Calcio, Pescara; prima sfida play off con la Carrarese

(ANSA) - PESCARA, 30 APR - Partono domani i play off di serie C con il Pescara chiamato a superare il turno. Avversario degli abruzzesi all'Adriatico (ore 16) sarà la Carrarese di Totò Di Natale. Ai biancazzurri, in virtù del miglior piazzamento ottenuto nella stagione regolare, basterà anche il pareggio per accedere al secondo turno. Per la sfida con la formazione marmifera, Zauri avrà tutti a disposizione, eccezion fatta per il difensore Paolo Frascatore. "Siamo pronti per disputare un grande play off. Sentiamo una grande pressione che è normale quando ti chiami Pescara, ma abbiamo l'onore e l'onere di rappresentare una città così importante e proveremo a fare il massimo". Al Pescara andranno bene due risultati su tre, ma Zauri non vuol sentire certi discorsi: "Abbiamo due risultati su tre, ma non abbiamo le caratteristiche per gestire la gara.

Dobbiamo vincere, a tutti i costi, perché siamo il Pescara. La Carrarese? È una squadra molto ben allenata, organizzata e sarà ostica per noi da affrontare. Dobbiamo rispettare tutti, ma sappiamo anche quale è la nostra forza". La società spera in un buon afflusso di pubblico all'Adriatico considerando la giornata festiva. Pescara-Carrarese sarà diretta da Bitonti di Bologna.

La gara sarà trasmessa in diretta da RaiSport. (ANSA).