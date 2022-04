Treno urta furgone vicino binario a Chieti, nessun ferito

(ANSA) - CHIETI, 29 APR - Un treno ha urtato, travolgendolo e danneggiandolo parzialmente, un furgone che trasportava arnie piene di api. Il fatto è avvenuto poco dopo le 14 lungo la linea ferroviaria Roma-Pescara fra le località San Martino e Dragonara nel territorio di Chieti, in un tratto circondato dalla vegetazione. Non ci sono feriti. A quanto pare il furgone si è sfrenato e ha invaso la sede ferroviaria mentre sopraggiungeva il treno proveniente da Roma. Sul posto sono intervenute la Squadra Volante della Questura di Chieti, la Polizia Scientifica e la Polizia Ferroviaria, nonché i Vigili del Fuoco per la rimozione del furgone, colpito nella parte posteriore, e i tecnici di Rfi.

Le arnie sono state tirate fuori dal furgone. Il treno era da poco partito dalla stazione di Chieti e procedeva a velocità moderata. Ora è ripartito verso Pescara; nel frattempo tre treni regionali sono stati soppressi e per i viaggiatori Trenitalila ha attivato corse di bus sostitutivi, in attesa di poter ripristinare la circolazione ferroviaria. (ANSA).