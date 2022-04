AstroSam felice sulla Iss, 'è stato come tornare a casa'

(ANSA) - MILANO, 29 APR - "Sono stata molto, molto felice perché per me è stato un po' come tornare a casa dopo la mia prima missione": così l'astronauta Samantha Cristoforetti dell'Agenzia spaziale europea (Esa) ha commentato il suo ritorno in orbita nel suo primo collegamento radio dalla Stazione spaziale internazionale (Iss) per la nuova missione Minerva. A dialogare con lei sono stati alcuni studenti della scuola secondaria di primo grado 'G. Chiarini - C. De Lollis' dell'Istituto Comprensivo 1 di Chieti grazie al supporto dell'ARISS (Amateur Radio on the International Space Station), che da anni si occupa di mettere in contatto radio gli astronauti in orbita con gli studenti delle scuole di tutto il mondo. La chiacchierata via radio è stata un primo assaggio della fitta agenda che attende AstroSam nei prossimi giorni: lunedì 2 maggio sarà in collegamento per un evento dell'Esa insieme all'astronauta tedesco Matthias Maurer (anche lui in orbita con la missione Cosmic Kiss); il 5 maggio sarà invece protagonista di una conferenza stampa con i media europei, mentre venerdì 6 maggio risponderà alle domande dei giornalisti statunitensi insieme alla collega della Nasa Jessica Watkins.

