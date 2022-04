AstroSam a studenti, Terra gira e mi sento più leggera

(ANSA) - CHIETI, 29 APR - Dieci minuti emozionanti, tanto che persino la preside dell'istituto Comprensivo 1 di Chieti, ammette di essersi commossa. "Per la prima volta nella nostra vita abbiamo raggiunto una ... astronave e i ragazzi erano molto presi". Una scuola nello 'spazio', e Grazia Angelone mentre parla a nome di tutti gli studenti, spiega che il collegamento è stato ottimo grazie al lavoro dei radioamatori dell'Aris "sembrava una telefonata, mancava solo il video".

Samantha Cristoforetti "pacata, sintetica e contenta di stare con noi", ha risposto alle domande dei ragazzi, tipo come ti senti quando ritorni sulla terra e si riferivano alla forza di gravità. E lei - ha proseguito la preside - ha detto che 'non potete avere idea che piombo arriva addosso..mi sento molto più libera e leggera nello spazio!'. Le hanno poi chiesto che impressione le facesse vedere girare la terra tutte quelle volte... Samatha ha detto che le dà un senso di cambiamento e mutazione e che ogni volta è sempre la prima volta. Si siamo ancora molto felici di questa esperienza". (ANSA).