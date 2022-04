Moda: D-house, inaugurata a Milano accademia alta formazione

(ANSA) - PESCARA, 28 APR - Inaugurata la D-house Academy a Milano, la scuola di alta formazione per studenti e professionisti dei settori High End Luxury Fashion: dopo la recente acquisizione della Orlando Confezioni, il gruppo abruzzese Dyloan, dei fratelli Anna Maria e Loreto di Rienzo, aggiunge un altro tassello al già ricco mosaico delle sue attività.

Il progetto, sviluppato in sinergia con Numen - Istituto di innovazione tecnologica e digitale, punta a creare figure professionali altamente specializzate. Il ruolo del professionista e delle aziende nell'ambito del fashion sta subendo infatti cambiamenti profondi che richiedono l'acquisizione di competenze sempre più ampie e diversificate, soprattutto nel campo digitale. I corsi spaziano dalla termosaldatura e saldatura ultrasuoni ai software e sistemi digitali per realizzare manufatti stampati in 3D direttamente sul tessuto, fino allo studio del ricamo digitale, delle tecniche progettuali e di colorazione.

I corsi, divisi in Professional e Short, sono sei e inizieranno a metà maggio. I Professional Course, con 51 ore di lezioni, sono "Digital manufacturing for 3D fashion design" by Stratasys, "Digital embroidery 4.0" by Coloreel e "Heat-bonding technology solutions" by Framis Italia. Questi, invece, i tre Short Course: "Digital manufacturing for 3D fashion design" by Statasys (12 ore di lezioni) "Digital embroidery 4.0" by Coloreel (18 ore) e "Heat-bonding technology solutions" by Framis Italia (18 ore).

"Sperimentiamo ciò che ci circonda, interagiamo con gli altri e il nostro corpo, diamo alla parola creatività un significato completamente nuovo attraverso le tecnologie più innovative attualmente esistenti", ha dichiarato Loreto Di Rienzo, Cofondatore Dyloan e Technology Ambassador, "e mentre viviamo il presente, guardiamo già al futuro. Il nostro punto di forza è l'insieme di capacità, competenze, informazioni tecnologiche, esperienze e abilità che siamo in grado di diffondere attraverso la nostra Academy". (ANSA).