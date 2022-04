Cade in fossato mentre raccoglie asparagi, morto anziano

(ANSA) - PESCARA, 28 APR - Un anziano è stato trovato morto nel pomeriggio sulle montagne di Tocco da Casauria (Pescara), in contrada Francoli. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era andato a fare una passeggiata per raccogliere asparagi, quando sarebbe scivolato nel fosso del fiume Pescara.

A lanciare l'allarme sono stati i familiari, preoccupati perché l'anziano, residente proprio a Tocco da Casauria, non era rientrato a casa. I parenti sono riusciti a localizzarlo attraverso lo smartphone e hanno appurato che era finito in un fossato. A quel punto è stato allertato il 118 di Pescara, che è intervenuto con l'elicottero ed ha attivato il Soccorso Alpino e Speleologico abruzzese. Constatato il decesso, la salma è stata recuperata dai soccorritori. Non è chiaro, al momento, se all'origine della caduta possa esserci stato un malore.

La vicenda segue di poche ore l'incidente in montagna in cui stamani, sulla Maiella, nella zona della Rava Giumenta Bianca, è morto un escursionista di 60 anni dopo essere scivolato, finendo in un crepaccio. (ANSA).