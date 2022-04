Procuratore capo Teramo diventa attore di suo libro poesie

(ANSA) - ROMA, 26 APR - Alla sua quinta fatica letteraria di poesie, diventa anche attore in un adattamento teatrale del suo ultimo libro: protagonista di questa non certo diffusa esperienza è il procuratore capo della Repubblica di Teramo, Ettore Picardi, che venerdì sera nel ha intrattenuto il pubblico nella sala conferenze dell'hotel Abruzzi con la presentazione di "Interrogando la notte" e soprattutto con la performance interpretata insieme agli attori Valentina Pasetti e Francesco Tranquilli.

Per far esibire il magistrato poeta la location è stata trasformata in un piccolo palcoscenico: convinti gli applausi del pubblico tra i quali c'erano avvocati e numerosi colleghi della procura teramana, per uno spettacolo che messo in evidenza le doti artistiche del 58enne ex sostituito procuratore generale della Corte di Appello dell'Aquila, dal dicembre scorso alla guida dalla Procura di Teramo. Il quale, al termine del rappresentazione teatrale, è stato intervistato da Valeria Di Felice, in rappresentanza della casa editrice Arsenio Edizioni, curatrice del lavoro, alla presenza dell'avvocato Maria Ceci Arnese, presidente dell'azienda territoriale per l'edilizia territoriale (Ater) della provincia di Teramo, organizzatrice dell'evento.

"Visti i riconoscimenti e gli applausi, poi indagheremo nella speranza che non si siano superati i limiti del penalmente rilevante - ha esordito facendo ironia il procuratore capo -. La scrittura e la poesia sono da sempre mie compagne di viaggio.

Sono al quinto libro quindi questa mia grande passione mi accompagna, anche sostenendomi, nella professione principale di magistrato. La poesia è antitetica al modo di comportarsi attuale che è fatto di aggressività: arriva nel profondo delle emozioni per unire. Non ti fa vedere l'altro come un rivale, mette insieme, sia pure nelle differenze, le persone privilegiando il rispetto verso il prossimo". (ANSA).