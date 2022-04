Pnrr:digitalizzazione, Abruzzo partecipa a lotti per 703 mln

(ANSA) - PESCARA, 26 APR - Potenziamento e digitalizzazione della pubblica amministrazione e infrastrutture digitali. Questi gli assi di intervento del Ministero dell'innovazione tecnologica e della transizione digitale (Mitd) finanziati dal Pnrr per 13,45 miliardi di euro a livello nazionale. Attualmente non è possibile avere un dato puntuale sull'impatto che le risorse del Pnrr in ambito digitale avranno sulle singole comunità. In ogni caso, l'Osservatorio Abruzzo ha calcolato che la regione è inserita è inserito in lotti che cubano, complessivamente, 703,3 milioni di euro.

Il primo piano d'azione ("Italia a 1 Giga") prevede uno stanziamento di circa 305 milioni di euro per un lotto che riguarda Abruzzo, Molise, Marche e Umbria. L'obiettivo è garantire una velocità di trasmissione di almeno 1 gigabit in circa 610mila abitazioni. Altri due piani d'azione si chiamano "Scuola connessa" e "Sanità connessa" e riguardano l'aumento della velocità di connessione nelle strutture scolastiche e sanitarie. Per quanto riguarda le scuole il lotto che vede protagonista l'Abruzzo comprende anche la Basilicata, il Molise e la Puglia e prevede lo stanziamento di 23 milioni. Per ambulatori e ospedali invece si prevede l'impiego di 44 milioni dedicati alla regione.

Infine sono due i bandi pubblicati per il piano "Italia 5G", che si pone l'obiettivo di incentivare la diffusione di reti mobili 5G in grado di assicurare un significativo salto di qualità della connettività radiomobile. Sono stati stanziati in totale 3,7 miliardi di euro, in due bandi che scadranno il prossimo 27 aprile. Per il primo avviso l'Abruzzo è stato inserito nel lotto con Molise, Basilicata, Campania e Puglia (per un totale di circa 176 milioni). Per il secondo bando, invece, le risorse disponibili ammontano a 154 milioni.

Tra il 2010 e il 2020 la quota di famiglie abruzzesi che hanno internet a casa è passata dal 54% al 77%, con +22,9 punti percentuali in 10 anni. Un aumento, tuttavia, inferiore rispetto alla media nazionale (+26,6 punti).

In media, inoltre, in quasi 9 comuni abruzzesi su 10 la quota di famiglie raggiunte dalle connessioni più veloci non arriva al 5%. (ANSA).