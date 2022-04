Mostre: 'Il Rinascimento dei bambini' a Pescara e Chieti

(ANSA) - PESCARA, 23 APR - La mostra 'Il Rinascimento dei bambini', realizzata da Fondazione Banco Farmaceutico per il Meeting di Rimini del 2019, a cura di Mariella Carlotti, arriva in regione grazie al Centro servizi per il volontariato (Csv) Abruzzo. L'esposizione è in programma fino al 30 aprile a Pescara, nei locali della Fondazione PescarAbruzzo, in corso Umberto I, 83. Dal 5 all'11 maggio, invece, sarà trasferita nell'androne della Provincia di Chieti, in corso Marrucino, 97.

Ingresso gratuito.

"La mostra sull'Ospedale degli Innocenti di Firenze - spiega il presidente CSV Abruzzo, Casto Di Bonaventura - come un diamante, riassume in sé concetti diversi, che possono sembrare lontani tra loro, ma appartengono all'unità della pietra. Nella mostra possiamo trovare arte, architettura, donazione, vita, economia, accoglienza, popolo. L'allestimento sublima la bellezza come esperienza dentro il quotidiano. Una cultura della gratuità che è alla base del volontariato. Un dono d'amore oggi tremendamente necessario guardando quello che accade in Ucraina".

Trentadue pannelli raccontano la storia secolare, iniziata nel 1.400 e ancora oggi attiva: una esperienza di accoglienza. È la modalità con cui una comunità, attraverso la donazione fatta dal ricco mercante Francesco Datini (nei decenni successivi integrata dalla Corporazione della seta di Firenze), ha trasformato questa comunità in un vero e proprio popolo.

L'ospedale ha accolto, nel corso della sua storia, 500 mila bambini.

Una sinfonia di carità, arte, cultura ed educazione che, tuttora, si prende cura dei più piccoli. Lo Spedale, oggi, si chiama Istituto degli Innocenti, ospita un ufficio di ricerca dell'Unicef, case famiglia e servizi educativi e gestisce le funzioni del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza. (ANSA).