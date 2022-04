Incidenti lavoro: operaio cade da viadotto A14, ferito

(ANSA) - LANCIANO, 23 APR - Precipita da 10 metri mentre è intento a smontare i ponteggi sotto il viadotto Feltrino della autostrada A/14 a San Vito Chietino (Chieti) e rimane ferito: si tratta di un operaio macedone di 30 anni, residente in Toscana, dipendente di una società di Treviso che si occupa della manutenzione dei piloni.

L'incidente sul lavoro è avvenuto poco dopo le 10. L'operaio edile è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasferito in elisoccorso all'ospedale di Pescara dove è stato ricoverato in prognosi riservata a seguito di un politrauma da caduta; l'uomo avrebbe riportato alcune fratture ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo è stato immediatamente sottoposto ad una serie di esami diagnostici.

Secondo i primi rilevi dei carabinieri della stazione di San Vito il ferito potrebbe aver perso l'equilibrio durante lo smontaggio del ponteggio. A salvargli la vita sono stati i dispositivi di sicurezza che indossava, compreso il casco protettivo. Sul posto anche gli ispettori del lavoro della Asl.

