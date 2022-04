Calcio: serie C; Pescara ai play off da 5/a con la Carrarese

(ANSA) - PESCARA, 23 APR - Pescara ai play off da quinto in classifica e Teramo che già salvo chiude la stagione regolare al "Bonolis" perdendo per 2-0 con la Reggiana che finisce al secondo posto, mancando la promozione diretta in B. Questo il doppio responso per le due abruzzese di C dopo gli ultimi 90' della stagione regolare. Per il Pescara, fermato sul 2-2 questo pomeriggio dall'Imolese, da domani si inizierà a pensare alla seconda fase che inizierà il 1 maggio con la sfida casalinga con turno secco con la Carrarese. Per i biancorossi invece le prossime settimane saranno decisive sul fronte societario.

(ANSA).