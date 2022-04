Autostrade:Lollobrigida,su A24 e A25 sconcerta silenzio governo

(ANSA) - ROMA, 23 APR - "Fratelli d'Italia chiede nuovamente che l'inadempiente ministro Giovannini venga in Aula a spiegare perché non sta facendo il suo lavoro e per dare una risposta chiara agli amministratori locali di Lazio e Abruzzo, che chiedono di fermare il caro pedaggi e di mettere in sicurezza le A24 e A25. FDI, oggi con la sua presenza ai presidi presso i caselli autostradali della Strada dei Parchi e con puntuali atti parlamentari, tra i quali la richiesta di una informativa urgente da calendarizzare a Montecitorio, sostiene i sindaci che si battono per questo risultato e per un sistema di trasporti di qualità, con l'obiettivo di favorire il ripopolamento di questi splendidi piccoli Comuni. I cittadini che vivono in aree disagiate non meritano l'ennesima stangata da parte di un governo chiuso in un silenzio sconcertante". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. (ANSA).