Assalto a bancomat nel chietino, bottino 40mila euro

(ANSA) - CHIETI, 23 APR - È di circa 40 mila euro il bottino di un assalto compiuto questa notte a Pollutri attorno alle 2.30 da una "batteria" di tre o quattro malviventi che ha preso di mira lo sportello Atm della banca Bper in corso Giovanni Paolo II, facendolo deflagrare con l'introduzione nella bocchetta di prelievo delle banconote di un ordigno esplosivo artigianale, la cosiddetta "marmotta", riuscendo a portare via il denaro che vi era custodito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo di Ortona e le pattuglie delle stazioni in servizio nonché i vigili del fuoco del distaccamento di Vasto. Ingenti i danni agli uffici, ma non all'edificio. (ANSA).