A24-A25: Pagano (Fi), costi insostenibili per pendolari

(ANSA) - CARSOLI, 23 APR - "Non avendo una rete ferroviaria efficiente verso Roma, i pesanti aumenti di pedaggio prospettati da Strada dei Parchi rappresenterebbero un aggravio insostenibile per i lavoratori pendolari, quindi il Ministro Giovannini e il Presidente Draghi dovranno ascoltarci." Lo ha dichiarato il coordinatore regionale di Forza Italia, sen.

Nazario Pagano, a margine delle manifestazioni che si stanno tenendo, questa mattina, nei pressi di dodici caselli autostradali del Lazio e dell'Abruzzo contro il caro pedaggi e la sicurezza sull'autostrada A24 e A25.

"Per calmierare i prezzi e scongiurare gli aumenti- ha aggiunto Pagano- servirebbe un accordo chiaro tra la società concessionaria e il Governo affinché si comprenda che queste tratte autostradali sono utilizzate in larga misura da lavoratori pendolari, che non possono assolutamente sostenere un aggravio di costi di trasporto così oneroso". (ANSA).