25 aprile: manifestazioni ed eventi in tutto l'Abruzzo

(ANSA) - PESCARA, 23 APR - Dalle commemorazioni ufficiali ai momenti culturali e musicali, fino ai convegni e ai momenti di riflessione: l'Abruzzo, in vista del 25 aprile, si prepara a celebrare il 77/O anniversario della Liberazione. Comuni, enti e associazioni sono impegnati ad organizzare eventi ed iniziative, che si svolgeranno su tutto il territorio comunale.

Tra i temi dominanti di quest'anno c'è anche la pace.

A Chieti, ad esempio, l'amministrazione comunale, la Giunta e il presidente del Consiglio comunale, insieme all'Anpi, promuovono la 1/a edizione della manifestazione "Resistenza: memoria al futuro". La festa della Liberazione sarà celebrata da tre giorni di eventi, da oggi al 25 aprile, resi possibili dalla sinergia con la Prefettura e con diverse associazioni cittadine che animeranno gli appuntamenti sul territorio cittadino.

A Pescara la cerimonia istituzionale si terrà in piazza Giuseppe Garibaldi, con inizio alle 10. Oltre alle massime Autorità civili, religiose e militari, dei rappresentanti delle associazioni Combattentistiche e d'Arma, ci saranno gli studenti delle scuole cittadine e l'Orchestra di fiati del Conservatorio di Musica "Luisa D'Annunzio" - Istituto di Alta Cultura.

A Giulianova, le iniziative prenderanno il via alle 16.30 in piazza Martiri Fosse Ardeatine, tra musica, poesia, teatro e interventi di vario genere. Mentre la serata sarà conclusa da un omaggio a Giovanni Mara, in piazza sarà allestita una mostra fotografica sulla Resistenza nella provincia teramana. A Spoltore le celebrazioni andranno avanti tra ricerca storica, musica e spettacoli. Alle 16, nella sala consiliare del Comune si svolgerà la manifestazione "Spoltore nella Resistenza", durante la quale sarà presentata la ricerca sulla Banda Partigiana di Spoltore.

A Capistrello, alle 11, si svolgerà una manifestazione nel Piazzale Stazione con deposizione corona e intervento autorità. Nel corso delle iniziative verrà reso omaggio "ad uno degli avvenimenti più efferati che ha coinvolto questa comunità: l'eccidio dei 33 martiri di Capistrello del 4 giugno 1944, strage rimasta impunita".

Numerose le iniziative promosse nel Chietino dai sindacati regionali e da quelli dei pensionati, insieme all'Anpi e ad altre associazioni. Eventi, in tal senso, si svolgeranno a Taranta Peligna, al Sacrario della Brigata Maiella, e a Taranta Peligna. Presente, tra gli altri, il segretario generale nazionale dello Spi Cgil, Ivan Pedretti. A seguire, il 26 aprile, ci sarà un'iniziativa a Pietransieri, con la Deposizione della corona al Sacrario delle vittime della strage nazifascista, mentre nel pomeriggio a Pratola Peligna si svolgerà l'evento "In ricordo di Bruno Pizzica". Iniziative anche a Civitella Messer Raimondo , Lama dei Peligni, Gessopalena, Torricella Peligna e Palena.

Eventi anche a Teramo, con l'iniziativa "La resistenza continua" che prevede numerosi appuntamenti tra il 24 ed il 25 aprile, all'Aquila, a partire dalle ore 10.00 e alle 17 con il Corteo Antifascista, e ad Avezzano, dove le celebrazioni prenderanno il via alle 10.30. A Fossacesia, città medaglia d'argento al merito civile, le celebrazioni inizieranno alle ore 11 in Largo Castello. A Roseto degli Abruzzi torna, per l'ottava edizione, "La libertà che venne dal Mare", biciclettata fra storia natura e i giovani; la partenza è prevista alle ore 10.30 dal Lido Celommi. A Pineto la cerimonia istituzionale si svolgerà alle ore 10 in Piazza San Silvestro a Mutignano. A San Salvo alle 18 ci sarà la deposizione di una corona di alloro al Monumento ai caduti di tutte le guerre con la partecipazione delle autorità civili e militari e delle associazioni Combattentistiche e d’Arma e delle scuole cittadine. (ANSA).