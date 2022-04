Comunali L'Aquila: Biondi, continueremo il cambiamento

(ANSA) - L'AQUILA, 22 APR - "Siamo orgogliosamente di centrodestra, ma siamo soprattutto orgogliosamente aquilani. Per questo vinceremo il 12 giugno e continueremo il cambiamento". Il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, ha declinato ufficialmente i tempi della campagna elettorale in vista delle prossime consultazioni amministrative. Concorrerà per il secondo mandato sfidando l'onorevole del Partito democratico, Stefania Pezzopane e il consigliere regionale (Legnini presidente), Americo Di Benedetto.

Al Ridotto del Teatro, Biondi ha convocato un incontro aperto alla città a cui hanno preso parte candidati, sostenitori, esponenti politici cittadini e regionali. Ad introdurre il suo intervento la musica di Maurizio Trippitelli e un video riassuntivo di cinque anni di amministrazione.

"Ripartiamo da dove avevamo iniziato, con lo stesso entusiasmo di cinque anni fa", ha esordito per poi ripercorrere le tappe del suo primo mandato. Per farlo ha scelto le storie di: Zlata (neonata ucraina), Luigi (docente universitario), Stefania (madre e moglie che si è messa alle spalle un passato delicato) e Pietrangelo, con riferimento allo scrittore Buttafuoco, l'attuale presidente del Teatro stabile d'Abruzzo, scelto simbolicamente come esempio di buone prassi in campo culturale. "Nel 2017 - ha detto - convinti della necessità di un cambiamento radicale, abbiamo intrapreso un percorso per risanare la nostra città". Un mandato in cui "siamo stati credibili e autorevoli".

A sostegno di Biondi corrono 4 partiti di centrodestra e 6 movimenti civici (6 liste in totale): Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, Udc, L'Aquila al centro, L'Aquila Futura, Progetta, Noi con l'Italia, Partito repubblicano italiano, Civici e indipendenti per Biondi sindaco. (ANSA).