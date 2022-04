Oscar Green Coldiretti alle suore contadine di Chieti

(ANSA) - CHIETI, 21 APR - Garantire l'autosufficienza alimentare ed energetica al Paese di fronte alla crisi scatenata dalla guerra con il blocco dei rifornimenti di materie prime agricole e il problema sulle forniture di gas e petrolio russo, ma anche la promozione di una solidarietà che parte dalla terra.

Va in questa direzione il riconoscimento attribuito alle suore contadine di Chieti, capitanate da suor Vera d'Agostino, la selezione nazionale degli Oscar Green promossa da Coldiretti Giovani Impresa.

Il villaggio agricolo di Brecciarola (Chieti) si è classificato al primo posto nella categoria "Noi per il sociale", l'unica senza vincoli di età, ed è stato premiato a Roma, nel Centro congressi Rospigliosi, nella cerimonia conclusiva del concorso al quale hanno partecipato il presidente nazionale di Coldiretti, Ettore Prandini, la delegata di Coldiretti Giovani Impresa Veronica Barbati e, tra gli altri, il ministro alle Politiche agricole Stefano Patuanelli.

La fondazione Figlie dell'amore di Gesù e Maria, che esiste a Chieti dal 2003, gestisce un villaggio in cui vengono accolte persone bisognose tra cui anziane, donne in difficoltà con o senza figli, minori, famiglie e persone sole con problemi economici, detenuti ed ex detenuti. Il villaggio viene gestito da suor Vera insieme a 54 suore (di cui 20 attive) che curano direttamente la coltivazione di ulivi, viti e orto nonché l'azienda zootecnica e il caseificio aziendale.

"La terra ha un'anima e quando viene coltivata con amore dà sempre i suoi frutti - ha detto suor Vera d'Agostino nel ricevere l'Oscar consegnato dal segretario generale di Coldiretti Vincenzo Gesmundo - noi viviamo sulla terra e la lavoriamo per dare sostegno a chi ha bisogno".

"Il premio al villaggio delle suore contadine riconosce il ruolo dell'agricoltura come strumento di solidarietà - dice Giuseppe Scorrano, delegato regionale di Coldiretti Giovani Impresa Abruzzo - un valore importante che fa parte del dna dell'agricoltore e caratterizza la storia di Coldiretti che, soprattutto negli ultimi anni, si è spesa per la promozione della solidarietà con azioni rivolte ai più bisognosi". (ANSA).