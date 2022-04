Cucina: aperte iscrizioni 18/o corso Accademia Niko Romito

(ANSA) - CASTEL DI SANGRO, 21 APR - Un approdo sicuro nel mondo del lavoro dopo 12 mesi di studio e di tirocinio e un'intensa immersione nel futuro della ristorazione. È quanto offre il 18/o corso di cucina professionale promosso dall'Accademia Niko Romito, la scuola di alta cucina che lo chef tre stelle ha creato nel 2011 in un ex monastero a Castel di Sangro, dove hanno sede il ristorante Reale, il boutique hotel Casadonna e, appunto, l'Accademia.

Alle selezioni possono partecipare aspiranti cuochi di età compresa tra i 18 e i 35 anni in possesso di diploma di scuola secondaria. Le lezioni si svolgono per sei mesi in Accademia, mentre gli altri sei mesi di tirocinio si portano a termine nei ristoranti Spazio Roma, Spazio Milano, al Reale di Castel di Sangro o in altri ristoranti sul territorio nazionale, seguendo un percorso formativo che al termine del tirocinio diventa professionale.

Professori universitari, esperti del settore Ho.Re.Ca. e rinomati professionisti, oltre a chef stellati, compongono il corpo docente. Le lezioni teoriche e pratiche vengono accompagnate da visite didattiche e incontri con produttori di eccellenze agroalimentari.

Previste agevolazioni per gli allievi selezionati: grazie a una convenzione con la Banca di Credito Cooperativo di Roma, l'intera somma dell'iscrizione viene anticipata dall'istituto di credito. Il rimborso del prestito da parte dell'allievo avviene, in rate mensili, dopo il superamento dell'esame finale.

La scuola è sede formativa accreditata per l'Alta Formazione dalla Regione Abruzzo. Dal 2011 ad oggi l'Accademia Niko Romito ha formato 291 giovani cuochi. Tutti attualmente risultano occupati, e 40 di questi hanno aperto un'attività propria. Per iscriversi info al sito www.accademianikoromito.it oppure telefonando allo 0864/840610. (ANSA).