Alimenti bio e a km zero, nasce punto vendita Pigliacampo

(ANSA) - GIULIANOVA, 21 APR - Dai brand del lusso ai prodotti della terra: Gennaro Pigliacampo, amministratore delegato di Gensi Group - calzaturificio di alta moda - è pronto a una nuova sfida, insieme al figlio Simone, e apre il primo punto vendita della sua azienda agricola, a Colleranesco, a pochi chilometri da Giulianova.

Il negozio è una vetrina di tutto il meglio che un territorio come quello abruzzese sa offrire: alimenti bio e a km zero prodotti da una filiera interamente in loco e controllata, frutto della cura maniacale di ogni passaggio nella catena produttiva, garantita da uno staff altamente qualificato. Fiore all'occhiello è l'olio extravergine di oliva tutto italiano, prodotto dagli uliveti locali che beneficiano di una posizione strategica e interamente lavorato in azienda. Novità dei prossimi mesi sarà il Montepulciano 2020 che ha appena ottenuto la certificazione Doc.



La Società Agricola Gennaro Pigliacampo nasce nel 2015 con un obiettivo ambizioso: applicare all'agricoltura e all'allevamento quella mentalità imprenditoriale che gli ha permesso di distinguersi nel settore moda. Il segreto è sempre lo stesso: qualità e professionalità locali per valorizzare un territorio ricco di materie prime d'eccellenza. "Per me questo è un sogno che si avvera. Sono innamorato della terra sin da bambino - racconta Pigliacampo - e ho finalmente deciso di seguire il mio istinto e dare sfogo alla profonda passione per la natura e per il territorio." L'azienda pratica un ritorno all'agricoltura vecchio stampo innovandola con le tecnologie di ultima generazione. "L'idea - aggiunge - è quella di ritrovare la tradizione e le buone pratiche e renderle ancor più efficienti grazie all'utilizzo di tecnologie innovative che non snaturino l'identità del territorio e la sua naturale attitudine nella produzione di materie prime eccellenti".

La società agricola è totalmente certificata bio: garanzia di monitoraggio continuo, analisi effettuate presso laboratori selezionati e accreditati e da personale qualificato. La filosofia sostenibile passa anche attraverso il rispetto dei cicli stagionali e l'utilizzo di attrezzature e processi produttivi che salvaguardano la natura e il territorio.Inoltre viene adottato un sistema di allevamento etico in conversione bio, rispettando quindi le abitudini etologiche degli animali, prestando particolare attenzione alla qualità della loro vita e alla loro alimentazione.

“Questo territorio - sottolinea Pigliacampo - offre non solo la possibilità di produrre alimenti d’alta gamma, per le sue straordinarie qualità date anche dalla posizione geografica strategica, ma anche di rimettere al centro le professionalità locali che, dopo essersi formate fuori dall’Abruzzo, sono tornate qui per valorizzare ciò che merita di essere conosciuto in tutta Italia. Ed è anche per questo che ci siamo impegnati nel rendere la nostra filiera totalmente autonoma: tutto viene coltivato, allevato, raccolto a mano e prodotto in questa azienda. E ciò rende i nostri prodotti locali al 100%”.(ANSA).