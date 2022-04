Pasquetta: L'Aquila invasa dai turisti, arte e cucina tipica

(ANSA) - L'AQUILA, 18 APR - Già nei giorni scorsi le richieste all' Infopoint cittadino avevano fatto prevedere il boom di turisti di pasquetta nel capoluogo d'Abruzzo. Complice la bella giornata di sole, le vie del centro storico si sono riempiti di visitatori, i numeri ufficiali arriveranno nei prossimi giorni, ma il colpo d'occhio è chiaro. Migliaia di persone hanno animato, nel lunedì dell'angelo, le vie dell'Aquila, rifocillate allo street food nel Parco del Castello, organizzato per l'occasione. Molti arrivati dalla regione, in particolare da Pescara, ma tanti altri dalla vicina Roma. Non mancano però, come riferiscono i commercianti, turisti del nord Italia, veneti e lombardi e, da oltralpe, sono tornati i tedeschi. L' Infopoint del Comune ha riattivato a pieno ritmo i percorsi turistici, nei tanti luoghi storici della città, con l'immancabile visita alla fontana delle 99 cannelle, il luogo di fondazione della città e al Museo Nazionale d'Abruzzo. La basilica di Santa Maria di Collemaggio rimane uno dei monumenti simbolo da visitare in città. Ci si aspettava un turismo mordi e fuggi per questo week end di festa, invece ci sono state molte prenotazioni per 2 o 3 giorni riportano gli albergatori. "Siamo felici di constatare che la formula dell'offerta turistica della città-territorio funzioni", ha detto Fabrizia Aquilio assessore al Turismo e all'Immagine del Comune dell'Aquila. "Ci aspettavamo un turismo mordi e fuggi, invece siamo stati sorpresi dall'interesse alla conoscenza a 360 gradi del nostro territorio, che richiede tempo. I turisti sono interessati alle bellezze artistiche, ma anche all'enogastronomia e all'artigianato. Le vetrine presenti all'interno dell' Infopoint, che mostrano i prodotti tipici dell'artigianato locale stanno riscuotendo grande attenzione. Vanno molto bene anche le guide e il trenino turistico". Questi servizi stanno ricevendo prenotazioni per il 25 aprile che aprirà un lungo week end di vacanza e per il 1 maggio. Alcune agenzie milanesi sono interessate a pacchetti turistici per il mese di maggio.

