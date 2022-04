Ricerca: a Felix Otto il premio 'Tullio Levi-Civita'

(ANSA) - L'AQUILA, 15 APR - Il premio internazionale 'Tullio Levi-Civita' è stato assegnato al matematico tedesco Felix Otto. La cerimonia di consegna è in programma all'Aquila, giovedì 21 alle 15 aprile al Gran Sasso Science Institute (Gssi) dell'Aquila.

Istituito dal Centro internazionale per la matematica e la meccanica dei sistemi complessi, ente di ricerca dell'Università dell'Aquila, il premio 'Tullio Levi-Civita' viene assegnato ogni anno a scienziati che si sono distinti per i loro risultati altamente innovativi nei campi della meccanica teorica ed applicata o della matematica.

Felix Otto, direttore del Max Planck Institute for Mathematics di Lipsia, nella regione tedesca della Sassonia, riceve il premio 2020 "per la sua eccezionale attività di ricerca e per i risultati conseguiti nell'analisi applicata delle equazioni alle derivate parziali e nel calcolo delle variazioni, come stimolo per un'intera generazione di futuri scienziati".

Creato in memoria del noto matematico e fisico italiano Tullio Levi-Civita, il premio ointernazionale è stato assegnato negli scorsi anni a Eric Carlen, Kazuo Aoki, David Steigmann, Errico Presutti (docente del Gssi), Graeme Milton, Thibault Damour e Hector Sussmann.

La cerimonia di consegna avverrà all'Auditorium del Gssi durante l'evento moderato dal professore emerito dell'Università La Sapienza di Roma. Mario Pulvirenti. Dopo la consegna del diploma e della medaglia d'argento seguirà la consueta 'Levi-Civita Lecture' con un seminario a cura del professor Otto, matematico tedesco di fama internazionale.

Otto ha lavorato nelle migliori università del mondo. Tra queste la New York University, la Carnegie Mellon University e la University of California in Santa Barbara, negli Stati Uniti e l'Università di Bonn in Europa. La sua area di ricerca è quella delle equazioni alle derivate parziali. Nel corso degli anni è stato relatore nei più importanti convegni del settore quali il Collaborative Research Center 611, l'International Congress of Mathematicians in Beijing, l'European Congress of Mathematicians in Amsterdam. (ANSA).