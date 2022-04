Nuoto: Procaccini premiata in Comune Montesilvano

(ANSA) - PESCARA, 15 APR - Una sala consiliare stracolma ha accolto questa mattina la nuotatrice montesilvanese Valentina Procaccini (Cc Aniene): appena 14 anni la Procaccini ha ricevuto targhe e premi dall'amministrazione comunale di Montesilvano.

Erano presenti il sindaco Ottavio De Martinis e l'assessore allo sport Alessandro Pompei, insieme al presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e al presidente del Coni Abruzzo Enzo Imbastaro.

Nell'ultimo periodo ottimi risultati per la Procaccini: ai Criteria giovanili tre record italiani - 200 sl, 400 sl e 800 sl - oltre all'oro nei 100 sl nella categoria Ragazze 2008; qualche giorno fa ai campionati Assoluti il bronzo nella staffetta 4x200 stile libero insieme a Quadarella, Artic e Menicucci. Inoltre, è vicina al tempo di qualifica ai prossimi campionati europei Juniores che si svolgeranno a Budapest. Alla premiazione era accompagnata dal papà Antonio, dalla mamma Clemirt e dalle sorelle maggiori Alice e Adriana.

"Uno dei nostri obiettivi - spiega il sindaco di Montesilvano De Martinis - è valorizzare al meglio i personaggi che rappresentano il nostro territorio, in questo caso mi riferisco a una atleta davvero eccezionale quale è senz'altro Valentina Procaccini. Ci teniamo molto a questo tipo di cerimonie, la larga partecipazione di buona parte della nostra amministrazione lo testimonia. A Valentina auguriamo una carriera lunga e piena di successi, successi che peraltro è già riuscita a ottenere nonostante la giovanissima età".

"Quando ci si trova di fronte a profili di giovane età con questo talento immenso - commenta l'assessore allo sport Pompei - è facile cadere in paragoni ingombranti. È giusto che Valentina faccia il suo percorso, senza perdere di vista il divertimento e la goliardia propri della sua età. I risultati ovviamente parlano per lei, sta vincendo tutto nella sua categoria e riesce a gareggiare ad armi pari con atlete di età ed esperienza superiori. Ha un futuro brillante davanti a sé, è supportata da una famiglia bella e numerosa, è un orgoglio per la città di Montesilvano, ma direi per l'intero Abruzzo e per l'Italia". (ANSA).