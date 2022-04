Zes: accordo Ccia Pescara Cheti per sportello informativo

(ANSA) - PESCARA, 14 APR - Grazie ad un protocollo di intesa sottoscritto con la ZES Abruzzo, la Camera di Commercio Chieti Pescara ha Inaugurato, oggi, giovedì 14 aprile, nei suoi locali in Via Conte di Ruvo a Pescara, uno sportello per offrire, attraverso personale qualificato della Regione Abruzzo, tutte le informazioni di carattere fiscale ed amministrativo sulle opportunità concesse dalla ZES.

"Una interfaccia operativa per le imprese affinché la ZES Abruzzo, dopo anni di attesa, possa diventare ancora più operativa, chiarendo ogni dubbio agli imprenditori ed offrendo una panoramica puntuale dei vantaggi concessi", afferma il presidente Gennaro Strever che, sin dal suo insediamento, si è fatto carico delle esigenze espresse dal Commissario Miccio, assicurando in tempi record l'apertura di uno spazio dialogo semplice e facilmente accessibile per gli imprenditori. Una sensibilità che l'Ente ha dimostrato a partire dalla organizzazione di una tavola rotonda, con tutti gli attori del territorio, a gennaio scorso, per salutare, ufficialmente, il Commissario diventato operativo ad ottobre 2021.

"Ringrazio la Camera di Commercio Chieti Pescara per avere sostenuto con forza, competenza e coraggio l'idea di offrire una assistenza chiara e puntuale alle imprese. Questo sportello - spiega Mauro Miccio - consente di integrare le informazioni che coinvolgono i 37 comuni della ZES in Abruzzo, offrendo spiegazioni mediate e puntuali in tema di semplificazione amministrativa e credito di imposta". (ANSA).