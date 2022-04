Marsilio, per Abruzzo programma Ue con fondo da 1 milardo

(ANSA) - PESCARA, 14 APR - Il Programma regionale Abruzzo finanziato dall'Unione europea vale 1,08 miliardi di euro per il periodo 2021-2027. Tali risorse sono destinati allo sviluppo regionale (Fesr) per 681 milioni e al sociale (Fse+) per 406 milioni. Il programma, che costituisce l'asset finanziario più importante del bilancio regionale a sostegno della crescita infrastrutturale materiale, immateriale e sociale del territorio, è stato approvato oggi dalla Giunta. Solo altre due regioni lo hanno fatto "dimostrando - ha affermato il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio - la nuova attenzione che questa giunta ha messo sulle prospettive europee. Non siamo e non saremo più maglia nera d'Italia in questo ambito iniziando a spendere le risorse previste da subito".

Ora il negoziato sul programma procederà a livello di Commissione europea, che dovrà pronunciarsi nel merito. "In linea con i tutti i nostri documenti di pianificazione regionale - ha aggiunto Marsilio - il programma approvato nasce da un'idea di Abruzzo che lo colloca fuori dai suoi confini nei quali è ingiustamente relegato. Vogliamo far conoscere la nostra identità al mondo per i suoi aspetti turistici e culturali mediante strategie di marketing; vogliamo sostenere le imprese, tra le migliori in Italia nel manifatturiero, a migliorarsi ancora con la ricerca; vogliamo preoccuparci delle persone svantaggiate, intervenire sul dissesto idrico e pensare alla formazione dei nostri giovani, creando un nesso coerente tra esigenze del mercato e competenze superiori per aumentare l'occupazione".

Marsilio insiste anche sui tempi di trasmissione all'Unione Europea: "Non è mai un fatto scontato. Ci sono regioni che non hanno iniziato neppure a scrivere il programma. Questo traguardo è importante per aiutare il nostro territorio a spendere il prima possibile le risorse". (ANSA).