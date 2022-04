Gdf Pescara dona uova di Pasqua a bimbi

(ANSA) - PESCARA, 14 APR - La Guardia di Finanza di Pescara ha tenuto questa mattina al Porto Turistico uno spettacolo per i bambini ucraini e del quartiere Rancitelli. Per l'occasione i baschi verdi, i cinofili, i sommozzatori e i piloti aeronavali hanno intrattenuto i graditi ospiti con uno spettacolo e altre iniziative di solidarietà fra cui la consegna di uova di Pasqua.

"Quello di oggi - ha dichiarato il Comandante Provinciale colonnello Antonio Caputo - è un evento importante all'insegna dell'unione e della fratellanza. Dopo la raccolta di fondi e beni di prima necessità per i profughi dell'Ucraina, la Guardia di Finanza di Pescara è di nuovo qui vicina a chi ha bisogno e in prima linea per lanciare un messaggio di pace".

Il capitano Luca Palmieri, comandante della Sezione Tutela Entrate del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria ha sottolineato che "questo momento di incontro è importante per essere al fianco di questi bambini e alle loro famiglie per dimostrare la nostra vicinanza alla comunità di cui ci sentiamo parte integrante. Per l'occasione grazie ai nostri specialisti abbiamo potuto far veder loro anche quello che è il dispositivo di cui dispone il Corpo della Guardia di Finanza". (ANSA).