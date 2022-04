Cucina: associazione Lady Chef, premi a campionati nazionali

(ANSA) - PESCARA, 14 APR - Affermazione per l'associazione delle Lady Chef della provincia di Pescara alla 6/a edizione dei Campionati della Cucina Italiana con tre medaglie e il premio della critica gastronomica.

Sono state diverse le categorie per cui si sono affrontate le rappresentanti dell'Abruzzo, partendo dalle giovani leve dell' Istituto Alberghiero 'De Cecco' di Pescara, che guidate e preparate da Enza Liberati, docente dell'alberghiero e coordinatrice Lady Chef Abruzzesi, hanno conquistato, per la categoria 'Miglior allievo', il bronzo con Amy Lanesi ed Alessia Lanesi e per la categoria 'Ragazzi speciali' l'oro per Sabrina Lafarciola con Amy Lanesi con il piatto 'Gioielli d' Abruzzo'.

"Un grande risultato per queste ragazze - afferma la Liberati - che premia la volontà, la capacità e l'impegno costante che hanno messo per raggiungere questo obiettivo".

Per il trofeo Fic-migliore professionista lady chef, contest tutto al femminile, promosso in collaborazione con Cirio Alta Cucina, che vede protagonista il pomodoro, al quale abbinare una o più tipologie di prodotti tipici delle aree territoriali di provenienza delle sfidanti, ha partecipato e conquistato la medaglia di bronzo la chef e segretaria delle Lady Chef Pescara, Emma Barone, con i suoi 'Tortelli ripieni di agnello, fondente di polpa ricca e Supercirio, fonduta di pecorino di Farindola e cialda di pecorino'; la Barone si è qualificata alla competizione dopo aver superato dapprima una selezione provinciale e regionale, per poi giungere in finale con 19 concorrenti totali. "Una bella sfida - commenta la Barone - :ho voluto far conoscere le nostre materie prime e sono orgogliosa di aver conquistato il bronzo, nonostante fosse la mia prima esperienza".

Per la prima volta nelle competizioni per la categoria a squadre è stato creato un team tutto al femminile, formato dalle Lady Chef D'Italia, sei chef che hanno realizzato in coppia le tre portate del menù in gara: Starter, Main Course e Dessert.

Giovanna De Vincentis, è stata selezionata per rappresentare l'Abruzzo, ed ha realizzato insieme alla collega di Frosinone, Mirella Crescenzi, una Main Course, conquistando l'argento e il premio della critica gastronomica . (ANSA).